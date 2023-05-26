Назван возраст самой «взрослой» мамы, родившей ребенка в 2023 году. Фото: Евгения ГУСЕВА

В пятницу, 26 мая, стало известно, сколько лет самой «взрослой» маме, родившей ребенка в 2023 году в Новосибирской области. Ответ КП-Новосибирск предоставили в Управлении ЗАГС по региону.

– Возраст самой пожилой матери – 50 лет, – говорится в ответе на запрос издания.

А самому возрастному папе 64 года, добавили в Управлении.

Ранее КП-Новосибирск писала, что с начала 2023 года в НСО родилось 9960 детей. Мальчиков больше, чем девочек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber