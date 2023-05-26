Назван возраст самой «взрослой» мамы, родившей ребенка в 2023 году.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В пятницу, 26 мая, стало известно, сколько лет самой «взрослой» маме, родившей ребенка в 2023 году в Новосибирской области. Ответ КП-Новосибирск предоставили в Управлении ЗАГС по региону.
– Возраст самой пожилой матери – 50 лет, – говорится в ответе на запрос издания.
А самому возрастному папе 64 года, добавили в Управлении.
Ранее КП-Новосибирск писала, что с начала 2023 года в НСО родилось 9960 детей. Мальчиков больше, чем девочек.
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