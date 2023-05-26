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НовостиОбщество26 мая 2023 9:06

Стало известно, сколько детей родилось в Новосибирской области в 2023 году

И кого из них больше, мальчиков или девочек
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
Стало известно, сколько детей родилось в Новосибирской области в 2023 году.

Стало известно, сколько детей родилось в Новосибирской области в 2023 году.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области с начала 2023 года родилось 9960 детей. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Управлении ЗАГСа Новосибирской области.

– По состоянию на 24 мая 2023 года в Новосибирской области составлено 9960 актов о рождении детей, – говорится в ответе на запрос КП-Новосибирск.

Мальчиков пока больше – 5210. А девочек – 4750.

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