Стало известно, сколько детей родилось в Новосибирской области в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Новосибирской области с начала 2023 года родилось 9960 детей. Об этом КП-Новосибирск сообщили в Управлении ЗАГСа Новосибирской области.

– По состоянию на 24 мая 2023 года в Новосибирской области составлено 9960 актов о рождении детей, – говорится в ответе на запрос КП-Новосибирск.

Мальчиков пока больше – 5210. А девочек – 4750.

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