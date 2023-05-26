Новосибирский академик Асеев выступил на суде с последним словом

Новосибирский академик Александр Асеев выступил на суде с последним словом.

Новосибирский академик Александр Асеев выступил на суде с последним словом в пятницу, 26 мая. Его обвиняют в мошенничестве с использованием своего служебного положения.

— Его речь длилась около часа, он также, как и в ходе судебного разбирательства, не признал вину в полном объеме. Просил суд оправдать его, — сообщили в Советском районном суде.

Суд удалился в совещательную комнату для принятия решения.

Напомним, по данным следствия, Асеев незаконно приватизировал служебный коттедж за 67 миллионов рублей, а потом отдал его дочери, которая на тот момент жила во Франции. В ноябре 2019 года силовики пришли с обысками домой к академику.

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Александр Асеев угрожал звонком «на верх», а его супруга называла местных силовиков «ребятишками» и «студентами», отказываясь пускать их в дом стоимостью 67 миллионов. Когда-то это было служебное жилье (подробнее).

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