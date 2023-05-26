Машины едут в кипятке: в Новосибирске у ТЦ в Калининском районе прорвало трубу

В Новосибирске у ТЦ в Калининском районе прорвало трубу с горячей водой. Фото: предоставлено очевидцами.
В Новосибирске у ТЦ в Калининском районе на улице Курчатова прорвало трубу с горячей водой. Потоки хлынули на проезжую часть и близлежащие территории. О происшествии КП-Новосибирск сообщили читатели.
– Там очень сильный прорыв. Воды сантиметров 20! Машины едут в кипятке, – уточнили читатели.
В СГК случившееся еще не прокомментировали.
Ранее КП-Новосибирск писала, как на Гусинобродском шоссе в Новосибирске из-под земли забил фонтан.
Напомним, сейчас в городе проводят ремонтные работы на теплосетях.
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