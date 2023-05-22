На Гусинобродском шоссе в Новосибирске из-под земли второй раз забил фонтан. Фото: стоп-кадр // "АСТ-54".

Днем 22 мая в Дзержинском районе Новосибирска снова забил огромный фонтан около дома №29 по Гусинобродскому шоссе. Видео с места происшествия опубликовали в телеграм-канале «АСТ-54».

- Гидравлические испытания на теплосети в районе Гусинобродского шоссе выявили еще один серьезный дефект, - сообщила «Комсомолке» пресс-секретарь Сибирской генерирующей компании Наталья Барсукова. - Вода поступала сильно только в момент испытаний, после ее перекрыли и приступили к ремонту. К 25 мая, дате окончания испытаний, они будут завершены.

Напомним, 19 мая в этом же самом месте также бил фонтан из трубы теплосети. Тогда потоки воды залили проезжую часть, тротуар и даже затопило подвал дома №27. В мэрии прокомментировали, что при проведении гидравлических испытаний на участке теплотрассы по Гусинобродскому шоссе 19 мая был обнаружен дефект, 20 мая его устранили силами ООО «НТСК».

В комментариях местные жители сообщили, что теплотрассу прорывает ежегодно зимой и летом. При этом по ней, несмотря на опасность, постоянно ходят люди: стихийную пешеходную зону облюбовали мамочки с колясками, дети на самокатах, бабули с собачками.

Уточним, испытания на теплотрассах продлятся до 25 мая. Все выявленные дефекты будет оперативно устранять аварийная бригада.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер