«Потоки воды хлынули на дорогу»: в Новосибирске на Гусинобродском шоссе забил фонтан из-за прорыва трубы

В Новосибирске На Гусинобродском шоссе забил фонтан из-за прорыва трубы. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске 19 мая на Гусинобродском шоссе прорвало трубу. Из-за чего из-под земли забил фонтан. Об этом в соцсетях рассказали очевидцы.

– Потоки воды хлынули на дорогу. Затопило проезды и тротуары, движение пешеходов затруднено, - написали очевидцы в паблике «Инцидент Новосибирск».

По словам очевидцев, прорвало трубу с горячей водой. В СГК ситуацию пока не прокомментировали.

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