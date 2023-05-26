Мэрия Новосибирска продлила прием заявок на монтаж новых остановок в городе

Мэрия Новосибирска продлила прием заявок на установку павильонов и остановочных пунктов в городе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Новосибирска продлила прием заявок на установку павильонов и остановочных пунктов в городе. Поучаствовать в конкурсе потенциальные подрядчики могут до 27 июня.

− Изменены сроки подачи заявок на участие в открытых конкурсах на право заключения 11 инвестиционных договоров по созданию и размещению остановочных навесов на территории города, а также павильонов для оказания услуг дорожного сервиса, − говорится на сайте муниципалитета.

В рамках одного инвестиционного договора необходимо будет смонтировать от двух до четырех навесов и один павильон.

Напомним, в остановках будет бесплатный Wi-Fi и разъемы для зарядки мобильных устройств.

Павильоны для оказания услуг дорожного сервиса появятся у остановок «Профилакторий», «Ул. 30 лет Октября», «Автокомбинат», «Детский сад (нечетная сторона)», «Ж/м Акатуйский», «Планетарий», «Мелькомбинат», «МНТК «Микрохирургия глаза», «Ул. 2-я Станционная», «Ул. Лазурная», «Ул. Немировича-Данченко».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber