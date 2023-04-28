В Новосибирске объявили конкурс на монтаж 15 остановок с бесплатным Wi-Fi

Конкурс на монтаж 15 остановок и дорожных пунктов объявили в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Конкурс на монтаж 15 остановок и дорожных пунктов объявили в Новосибирске. Информация размещена на сайте мэрии города.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 17:00 29 мая. Как указано в документации, павильон должен представлять собой модульную конструкцию, обеспечивающую удобную замену любого поврежденного элемента.

Габариты должны быть следующими: длина не более 6,9 метра, ширина – не более 3,3 метра. Часть павильона должна быть сделана из прозрачного стекла.

Предполагается, что внутри сделают разъемы для зарядки и подключат бесплатный Wi-Fi.

− Комплектация павильона должна предусматривать разъемы для зарядки мобильных устройств (USB) и систему бесплатного доступа в Интернет пассажирам (Wi-Fi), − говорится в конкурсной документации.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в городе обустроят 35 остановок общественного транспорта.

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