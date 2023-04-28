В 2023 году в Новосибирске обустроят 35 остановок общественного транспорта

На территории Новосибирска обустроят 35 остановок общественного транспорта. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На территории Новосибирска обустроят 35 остановок общественного транспорта. Информацию КП-Новосибирск предоставили в Департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.

В общей сложности установят 49 павильонов. Они появятся в Ленинском, Калининском, Железнодорожном, Октябрьском, Дзержинском, Кировском, Заельцовском, Центральном, Первомайском и Советском районах.

Так, например, в Калининском районе обустроят остановочный пункт «Стадион «Сибирь». Он будет находиться на улице Богдана Хмельницкого, 18. А в Октябрьском районе установят два павильона «Инюшенский бор» на улице Выборной.

Павильоны будут сделаны из металла и стекла, уточнили в мэрии.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске закупят 48 новых остановок за 15,8 миллиона рублей.

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