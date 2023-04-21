В Новосибирске закупят 48 новых остановок за 15,8 миллиона рублей

В Новосибирске установят 48 новых остановок. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новосибирске установят 48 новых остановок. На это городские власти готовы потратить 15,8 миллиона рублей. Электронный аукцион появился на портале госзакупок.

Заказчиком выступает МБУ «Городской центр организации дорожного движения».

− Павильон остановочного пункта общественного транспорта должен представлять собой сопрягаемую модульную конструкцию, состоящую из крыши, задней и боковых ветрозащитных стенок, скамьи для сидения и отдельно стоящей опрокидывающейся урны, − говорится в описании объекта закупки.

Конструкция должна быть сделана из металлического профиля с остеклением с трех сторон. Не допускается наличие на ней острых кромок и частей, которые могут поранить пассажиров.

Ширина каждого павильона составит от 1,5 до 2 метров. На них будет антивандальное покрытие, обеспечивающее защиту от граффити и навязчивых объявлений.

Подрядчик должен будет поставить товар до 15 июня 2023 года.