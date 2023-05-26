Новосибирские выпускники начали сдавать первые ЕГЭ по выбору 26 мая

В Новосибирске начали сдавать первые ЕГЭ по выбору. Фото: Олег УКЛАДОВ

В пятницу, 26 мая, в Новосибирске начали сдавать первые ЕГЭ по выбору. Сегодня выпускники пишут химию, литературу и географию.

Расписание ЕГЭ опубликовано на сайте Министерства образования Новосибирской области.

В понедельник, 29 мая, новосибирцы будут писать экзамен по русскому языку. На 1 июня назначено ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.

5 июня сдают историю и физику, 8-го – обществознание. 13 июня пройдет экзамен по биологии и письменная часть по иностранным языкам.

16 и 17 июня состоится экзамен по разделу «Говорение», 19 и 20 июня выпускники сдадут информатику и ИКТ.

Ранее КП-Новосибирск писала о самых популярных предметах для сдачи ЕГЭ в Новосибирске.

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