Новосибирские выпускники начали сдавать первые ЕГЭ по выбору 26 мая

В Новосибирске начали сдавать первые ЕГЭ по выбору.
Фото: Олег УКЛАДОВ
В пятницу, 26 мая, в Новосибирске начали сдавать первые ЕГЭ по выбору. Сегодня выпускники пишут химию, литературу и географию.
Расписание ЕГЭ опубликовано на сайте Министерства образования Новосибирской области.
В понедельник, 29 мая, новосибирцы будут писать экзамен по русскому языку. На 1 июня назначено ЕГЭ по математике базового и профильного уровней.
5 июня сдают историю и физику, 8-го – обществознание. 13 июня пройдет экзамен по биологии и письменная часть по иностранным языкам.
16 и 17 июня состоится экзамен по разделу «Говорение», 19 и 20 июня выпускники сдадут информатику и ИКТ.
Ранее КП-Новосибирск писала о самых популярных предметах для сдачи ЕГЭ в Новосибирске.
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