«Обидно за литературу и географию»: названы самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в Новосибирске

Самым популярным предметом среди выпускников стало обществознание.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Стало известно, какие предметы для сдачи ЕГЭ чаще всего выбирают новосибирские выпускники 11 классов. На эту тему на аппаратном совещании высказалась замглавы Департамента образования мэрии города Елена Кащенко.
− Радует, что профильный уровень [математики – прим. ред.] в этом году выбрали почти 52% выпускников. Базовый уровень – 48%. Остальные предметы каждый выбирал в зависимости от вступительных экзаменов, − подчеркнула Елена Кащенко.
Самыми популярными предметами среди выпускников стали обществознание (56%), информатика (33%), история (18%) и биология (17%).
Наименьшее количество выбрали литературу и географию.
− Обидно за литературу и географию, − отметил в эфире радиостанции КП-Новосибирск один из ведущих Дмитрий Белькевич.
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