В ЗАГСе назвали возраст самой молодой супружеской пары в Новосибирской области в 2023 году

В ЗАГСе рассказали о самой молодой паре новосибирцев, которые заключили брак в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

В ЗАГСе рассказали о самой молодой паре новосибирцев, которые заключили брак в 2023 году. Информацию КП-Новосибирск предоставили в Управлении по делам ЗАГС региона.

На момент торжественной регистрации невесте было 18 лет. Ее избраннику – 20.

Всего за четыре месяца 2023 года было зарегистрировано 4 597 браков.

Примечательно, что весной прошлого года звание «самой молодой супружеской пары» досталось 17-летней невесте и 18-летнему жениху.

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