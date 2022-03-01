В ЗАГСЕ назвали возраст самой юной супружеской пары в Новосибирской области в 2022 году.
Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ
Стал известен возраст самой юной влюбленной пары, которая связала себя узами брака в 2022 году в Новосибирской области. Его корреспондентам КП-Новосибирск назвали в Управлении по делам ЗАГС Новосибирской области.
— В 2022 году самой «молодой» невесте на момент регистрации брака исполнилось 17 лет, а вот ее жених уже достиг совершеннолетия — ему 18 лет, — рассказали КП-Новосибирск в ЗАГСЕ Новосибирской области.
Как уточнили КП-Новосибирск в Управлении по делам ЗАГС, с начала 2022 года, по данным на 22.02.2022, в регионе составили уже 1760 записей актов о заключении брака.
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