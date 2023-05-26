«Дети строили шалаш»: очевидцы рассказали подробности пожара в ларьках на КСМе

Очевидцы рассказали подробности пожара в Первомайском районе вечером 25 мая. Фото: предоставлено Светланой Харузиной

Очевидцы рассказали подробности пожара в Первомайском районе вечером 25 мая. Напомним, там вспыхнули два ларька, установленных между 13-ым и 15-ым домами на улице Березовая.

— Появились там эти ларьки внезапно, около двух недель назад. Жители от этого в восторге не были, даже ходили разбираться с владельцами. Вроде как даже договорились о том, что перенесут ларьки на другую часть территории, но сделано это не было. Позже появилось там уведомление от мэрии, что земля, где появились павильоны не подходит для торговли, но все равно ларьки остались, — рассказали КП-Новосибирск жители Первомайского района. — И решил все случай. Где-то в восемь часов вечера двое мальчишек решили между этими ларьками соорудить шалаш. Что именно там случилось — непонятно, но буквально через двадцать минут повалил оттуда дым. Дети сами попытались потушить огонь, но не вышло.

Возгорание случилось, когда дети строили шалаш между ларьков. Фото: предоставлено Светланой Харузиной

В 20:42 на место приехали пожарные. В 20:53 огонь уже полностью потушили.

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