В Новосибирске на КСМе пылает ларек

К месту уже едут спасатели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Вечером 25 мая в Первомайском районе Новосибирска загорелся магазин. О пожаре очевидцы рассказали в сообществе «КСМ, Берёзовое и Сокольники (Первомайский р-н)».

Судя по фото, огонь во дворе 13 дома по улице Березовой. Видно, что огонь цепляет и кирпичную постройку по соседству. Проходящие мимо пожара рассказали КП-Новосибирск, что в округе сильно пахнет гарью. На место уже едут спасатели.

Судя по фото, страдает и соседнее здание. Фото: скриншот из паблика.

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