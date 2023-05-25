Уголовный розыск рассказал про поиски мамы с сыном из Новосибирска

В областном МВД рассказали о завершении поисков 43-летней жительницы Новосибирска и ее 11-летнего сына. Фото: ПСО "ЛизаАлерт НСО"

В областном МВД рассказали о завершении поисков 43-летней жительницы Новосибирска и ее 11-летнего сына. Семья пропала 14 апреля: ушли из съемной квартиры на улице Высоцкого и исчезли. Искали сибиряков волонтеры и полиция, об их местонахождении ничего не было известно до 25 мая.

— Местонахождение данных граждан было установлено в результате поисковых мероприятий сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области. Установлено, что преступлений в отношении них не совершалось, − пояснили в ГУ МВД по Новосибирской области.

Нашли маму с сыном в Курганской области. Как позже стало известно КП-Новосибирск, туда женщина сбежала из-за давления родственников из НСО.

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