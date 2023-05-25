Экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева госпитализировали в тюремную больницу

Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева поместили в ЛИУ № 10. Фото: прокуратура НСО

Экс-прокурора Новосибирской области Владимира Фалилеева поместили в лечебно-исправительное учреждение (ЛИУ) № 10. У него ухудшилось состояние, сообщила КП-Новосибирск адвокат бывшего прокурора Антонина Бартенева.

− Это связано с ухудшением его общего состояния из-за имеющихся хронических заболеваний. Но это не экстренное, − подчеркнула в беседе с КП-Новосибирск Антонина Витальевна.

Адвокат добавила – в четверг, 25 мая, Владимир Фалилеев по видеоконференцсвязи участвовал в судебном заседании Восьмого кассационного суда, где решался вопрос об изменении территориальной подсудности.

Напомним, экс-прокурора Новосибирской области обвиняют в получении взяток в особо крупном размере. Расследование дела уже завершено.

Фалилееву вменяют получение взяток на 10 миллионов рублей. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.

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