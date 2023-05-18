Экс-прокурора Новосибирской области Фалилеева обвиняют в получении взяток на 10 миллионов

Экс-прокурора Новосибирской области Владимир Фалилеев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Фото: Прокуратура НСО

Экс-прокурор Новосибирской области Владимир Фалилеев обвиняется в получении взяток в особо крупном размере. Сейчас в отношении него уже завершили расследование.

Бывшему прокурору вменяют получение взяток на 10 миллионов рублей. Как сообщает издание «Ъ-Сибирь», обвинительное заключение утвердила Генпрокуратура России. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы. Сам прокурор обвинения отрицает.

Напомним, бывшего прокурора задержали и арестовали в середине февраля 2022 года. Как ранее писала КП-Новосибирск, задержание могло быть связано со взятками от «криминальных структур и представителей ТЦ «Восток». После этого суд выселил экс-прокурора Фалилеева и его жену из элитной квартиры в центре Новосибирска.

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