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НовостиПроисшествия25 мая 2023 5:20

Видео с места крупного пожара на Первомайке в Новосибирске показали в соцсетях

На улице Твардовского загорелись покрышки
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В результате пожара никто не пострадал.

В результате пожара никто не пострадал.

Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

Появилось видео с места крупного пожара в Первомайском районе Новосибирска. Ранее КП-Новосибирск писала, что на улице Твардовского вспыхнули покрышки. На месте работали сотрудники МЧС.

Известно, что покрышки загорелись на площади 30 квадратов. В результате пожара никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что столб черного дыма напугал жителей Первомайки. Они сразу вызвали сотрудников МЧС. Те локализовали крупный пожар.

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