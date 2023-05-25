Видео с места крупного пожара на Первомайке в Новосибирске показали в соцсетях

В результате пожара никто не пострадал.
Фото: Надежда КАСЬЯНОВА
Появилось видео с места крупного пожара в Первомайском районе Новосибирска. Ранее КП-Новосибирск писала, что на улице Твардовского вспыхнули покрышки. На месте работали сотрудники МЧС.
Известно, что покрышки загорелись на площади 30 квадратов. В результате пожара никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что столб черного дыма напугал жителей Первомайки. Они сразу вызвали сотрудников МЧС. Те локализовали крупный пожар.
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