Столб черного дыма напугал жителей Первомайки в Новосибирске: рассказываем, что горит

В Новосибирске в Первомайском районе загорелись покрышки. Фото: Надежда КАСЬЯНОВА

В четверг, 25 мая, в Первомайском районе Новосибирск произошел пожар. Столб черного дыма напугал местных жителей. Они прислали в редакцию КП-Новосибирск фото с места происшествия. Как рассказали в ГУ МЧС по НСО, возгорание случилось на улице Твардовского.

– Горят покрышки на площади 30 квадратов. Погибших и пострадавших нет, – уточнили КП-Новосибирск в ведомстве.

По данным МЧС, локализовали возгорание в 9:03 минуты. Причина пожара еще неизвестна.

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