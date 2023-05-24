«В бедственном положении»: родители учеников новосибирской гимназии протестуют после решения нового директора

Родители учеников считают, что гимназия «в бедственном положении». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководство гимназии №10 решило вдвое сократить количество уроков английского. При этом специфика гимназии — в изучении иностранного языка. Родители гимназистов рассказали КП-Новосибирск, что они категорически против таких новшеств.

По их мнению, это «рушит» вековые традиции учебного заведения, которые долго строили предыдущие руководители, преподаватели и гимназисты.

Родители учеников считают, что из−за решения сократить изучение английского теперь гимназия «в бедственном положении».

Тем временем в новосибирской гимназии, где третьеклассники устроили забастовку, назначили нового директора. Дети не появлялись на занятиях три недели.

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