«В бедственном положении»: родители учеников новосибирской гимназии протестуют после решения нового директора

Родители учеников считают, что гимназия «в бедственном положении».
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Руководство гимназии №10 решило вдвое сократить количество уроков английского. При этом специфика гимназии — в изучении иностранного языка. Родители гимназистов рассказали КП-Новосибирск, что они категорически против таких новшеств.
По их мнению, это «рушит» вековые традиции учебного заведения, которые долго строили предыдущие руководители, преподаватели и гимназисты.
Родители учеников считают, что из−за решения сократить изучение английского теперь гимназия «в бедственном положении».
Тем временем в новосибирской гимназии, где третьеклассники устроили забастовку, назначили нового директора. Дети не появлялись на занятиях три недели.
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