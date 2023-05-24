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НовостиОбщество24 мая 2023 14:23

«В бедственном положении»: родители учеников новосибирской гимназии протестуют после решения нового директора

Родители новосибирских гимназистов устроили волнения из за нового директора
Данила ШУЛЯК
Родители учеников считают, что гимназия «в бедственном положении».

Родители учеников считают, что гимназия «в бедственном положении».

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Руководство гимназии №10 решило вдвое сократить количество уроков английского. При этом специфика гимназии — в изучении иностранного языка. Родители гимназистов рассказали КП-Новосибирск, что они категорически против таких новшеств.

По их мнению, это «рушит» вековые традиции учебного заведения, которые долго строили предыдущие руководители, преподаватели и гимназисты.

Родители учеников считают, что из−за решения сократить изучение английского теперь гимназия «в бедственном положении».

Тем временем в новосибирской гимназии, где третьеклассники устроили забастовку, назначили нового директора. Дети не появлялись на занятиях три недели.

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Об этом сообщили родители школьников (подробнее)

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