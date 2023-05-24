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НовостиОбщество24 мая 2023 13:22

Рэпер Баста споет новосибирцам в парке «Арена» накануне Дня города 2023

Музыкант станет хедлайнером VK-феста в Новосибирске
Данила ШУЛЯК
Баста выступит перед Днем города в Новосибирске.

Баста выступит перед Днем города в Новосибирске.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Василий Вакуленко — он же Баста — 24 июня выступит на VK−фесте в Новосибирске. Об этом на пресс−конференции 24 мая рассказала вице−мэр города Анна Терешкова.

Посетить концерт можно, оплатив билет. Однако в этот же день в парке проведут много бесплатных событий. Торжества Дня города откроют накануне праздника — вечером 24 июня.

В 2023 году у Новосибирска 130−летний юбилей.

Ранее КП-Новосибирск писала об отмене салюта на День города в 2023 году. Власти решили запускать фейерверки только на 9 мая и в день предстоящей Победы.

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