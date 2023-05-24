Под Новосибирском площадку, на которой мальчик разбил голову, огородят сигнальной лентой

Мама пострадавшего ребенка рассказала, что с мальчиком сейчас все хорошо. Фото: предоставлено Мариной.

В Оби Новосибирской области власти решают судьбу опасной детской площадки. Ранее на ней пострадал ребенок – упал с лестницы на бетон и разбил голову. Как пишет «Царьград Новосибирск», после инцидента там побывала комиссия.

– Факт наличия площадки и бетона на ней подтвердился. Буквально завтра площадка будет обмотана сигнальной лентой, чтобы предупредить людей о существовании опасности. Эти меры на тот период, пока не будет принято решения о будущем этой площадки, – сообщила замглавы администрации Оби Ольга Корчагина.

Судьбу городка определит комиссия.

Мама пострадавшего ребенка рассказала КП-Новосибирск, что с мальчиком сейчас все хорошо.

– Жалобу мы пока никуда не писали, не до этого было. Но надеемся, что власти разберутся с этой площадкой и примут меры, – говорит женщина.

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