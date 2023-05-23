«Если бы виском, то насмерть!»: в Новосибирской области мальчик разбил голову об бетон на детской площадке

В Новосибирской области мальчик разбил голову об бетон на детской площадке.
Фото: Иван Макеев
В Городе Обь ребенок пострадал на детской площадке. Об этом в соцсети рассказали очевидцы. По их словам, произошел инцидент на улице Октябрьской, 4.
Женщина, опубликовавшая пост в паблике «Город Обь Онлайн» написала, что дети играли во дворе. Один из мальчиков сорвался с лестницы. Он упал на песок, из которого торчал бетон. Им, по словам очевидицы, заливали детскую площадку.
– Мальчик разбил голову, слава богу, всё обошлось без медицинской помощи. А если виском, то сразу насмерть! – написала возмущенная женщина.
По словам сибирячки, площадка, на которой играют дети, опасна для их здоровья и жизней.
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