Следователи проводят проверку после нападения прохожего на девочку-подростка в Новосибирске. Фото: "Горский микрорайон".
В Следственном комитете Новосибирской области прокомментировали нападение прохожего на девочку-подростка. Произошел инцидент в микрорайоне Горский 22 мая.
– Следственными органами СКР по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту совершения развратных действий в отношении несовершеннолетней на территории Ленинского района города Новосибирска, – сообщили КП-Новосибирск в СК РФ по Новосибирской области.
Напомним, что нападение попало на видео. Прохожий схватил девочку, та закричала и спугнула незнакомца.
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