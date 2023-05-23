«Она закричала, он убежал»: новосибирцы обвинили прохожего в нападении на девочку-подростка

Новосибирцы обвинили прохожего в нападении на девочку-подростка. Фото: стоп-кадр.

Жители Горского микрорайона в Новосибирске бьют тревогу. Они заявили, что на школьницу пытался напасть неизвестный. Он даже схватил ребенка. Но девочка спугнула его криком.

– 22 мая на дорожке, вдоль забора дома Горский Мкр, дом 1, на девочку-подростка напал мужчина. Она закричала, он убежал, – написали встревоженные новосибирцы в группе «Горский микрорайон Новосибирск».

На кадрах, которые появились в соцсети видно, что мужчина, который шел девочке навстречу, прихватил ее, словно приобнял. Именно это, по словам, горожан, напугало ребенка. Они уверены, что прохожий, тот, что попал на видео, опасен.

По словам новосибирцев, на место выезжали сотрудники полиции. Они изучили видеозапись.

В ГУ МВД по Новосибирской области уточняют информацию.

Ранее КП-Новосибирск писала, что задержан педофил, надругавшийся над школьницами за гаражами.

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