В Новосибирске подозреваемого в растлении школьниц отправили в СИЗО

В Новосибирске мужчину, подозреваемого в растлении школьниц, отправили в СИЗО. Фото: Мария НОВИКОВА

В Новосибирске мужчину, подозреваемого в растлении школьниц, отправили в СИЗО. Такое решение принял Советский районный суд во вторник, 23 мая.

— Под стражей обвиняемый будет находиться два месяца, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.

Напомним, по данным следствия случилось преступление в Советском районе города. Сообщалось, что педофил угрожал девочкам 10 и 11 лет, завел малолетних в гаражи возле станции «Сеятель» и надругался. Его обвиняют в «Насильственных действиях сексуального характера» по статье 132 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.

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По данным следствия, мужчина надругался над девочками (подробнее).

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