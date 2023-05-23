В Новосибирске подозреваемого в растлении школьниц отправили в СИЗО

В Новосибирске мужчину, подозреваемого в растлении школьниц, отправили в СИЗО.
Фото: Мария НОВИКОВА
В Новосибирске мужчину, подозреваемого в растлении школьниц, отправили в СИЗО. Такое решение принял Советский районный суд во вторник, 23 мая.
— Под стражей обвиняемый будет находиться два месяца, — сообщает корреспондент КП-Новосибирск из зала суда.
Напомним, по данным следствия случилось преступление в Советском районе города. Сообщалось, что педофил угрожал девочкам 10 и 11 лет, завел малолетних в гаражи возле станции «Сеятель» и надругался. Его обвиняют в «Насильственных действиях сексуального характера» по статье 132 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы.
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