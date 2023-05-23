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НовостиОбщество23 мая 2023 9:39

В Новосибирске экс-директору НИИ туберкулёза вынесли приговор за растрату

Его отправили в колонию общего режима
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске экс-директору НИИ туберкулёза вынесли приговор за растрату.

В Новосибирске экс-директору НИИ туберкулёза вынесли приговор за растрату.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Новосибирске Заельцовский районный суд вынес приговор экс-директору института туберкулеза. Его признали виновным в растрате. Судили его по части 4 статьи 160 УК РФ.

- Экс-руководителю НИИ туберкулеза назначили 4,6 года в колонии общего режима, - сообщает прокуратура Новосибирской области.

Ранее КП-Новосибирск писала, что Владимир Краснов обвинялся в том, что в 2019 году он, являясь директором ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» и используя свое служебное положение, похитил вверенное ему имущество ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России в особо крупном размере. Преступными действиями он причинил материальный ущерб на сумму свыше 1,6 млн рублей.

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