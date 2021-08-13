Дело экс-директора новосибирского НИИ туберкулеза о растрате 1,6 миллиона рублей поступило в суд

Дело экс-главы новосибирского НИИ туберкулеза поступило в суд.
Фото: Андрей КОПАЛОВ
Дело экс-главы новосибирского НИИ туберкулеза поступило в суд. Об этом стало известно сегодня, 13 августа. Напомним, Владимира Краснова обвиняют в растрате более 1,6 миллиона рублей по статье 160 УК РФ.
— Владимир Краснов обвиняется в том, что он в 2019 году, являясь директором ФГБУ «Новосибирский научно-исследовательский институт туберкулеза» используя свое служебное положение, похитил путем незаконного расходования вверенное ему имущество ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России в особо крупном размере, чем ФГБУ «ННИИТ» Минздрава России причинил материальный ущерб на сумму 1636635 рублей, — сообщили в Заельцовском районном суде.
Сейчас сибиряк находится под подпиской о невыезде, судебное заседание по его уголовному делу назначено на 27 августа.
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