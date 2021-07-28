Директор НИИ туберкулеза в Новосибирске пойдет под суд за растрату 1,6 миллиона рублей

Руководитель Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза пойдет под суд за растрату 1,6 миллионов рублей. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Руководитель Новосибирского научно-исследовательского института туберкулеза пойдет под суд за махинации с имуществом медучреждения на 1,6 миллиона рублей. Обвинительное заключение по уголовному делу сибиряка утвердила прокуратура.

— Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере), — сообщили в прокуратуре по Новосибирской области. — По версии следователей УФСБ России по Новосибирской области, осенью 2019 года директор научно-исследовательского института при пособничестве работника этого же учреждения необоснованно списал имущество учреждения (мебель, медицинские кушетки и прочее) как непригодное к эксплуатации, а потом сдал в аренду Медцентру «Новоклиник».

Так, институту туберкулеза был причинен ущерб на сумму свыше 1,6 миллиона рублей, который руководитель позже возместил. Сейчас его уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что суд забрал у бывшего замдиректора клиники им. Мешалкина еще одну квартиру в США. В марте 2021 у него уже конфисковали подобную недвижимость. Напомним, Евгений Покушалов не сообщил об имеющейся в Нью-Йорке жилплощади в ежегодных справках о доходах и не смог доказать, что приобрел квартиры общей стоимостью выше 123 миллионов законно.

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