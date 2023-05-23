Мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил свидетелем по делу своего зама Артема Скатова

Зал суда посетил глава Новосибирска Анатолий Локоть.
Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»
Во вторник, 23 мая, в мировом суде Дзержинского района организовали слушание по делу вице-мэра Артема Скатова. Зал суда посетил глава Новосибирска Анатолий Локоть.
− Анатолий Евгеньевич выступил свидетелем по делу, − сообщил КП-Новосибирск пресс-секретарь мэра города Глеб Черепанов.
Напомним, в прошлом году Артему Скатову предъявили обвинение по делу о клевете. Причиной стали публикации в телеграм-канале.
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