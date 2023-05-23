Лапка сломана, кожица пересохла: гигантскую черепаху, брошенную в подъезде на Первомайке, приютила многодетная мама

Гигантскую черепаху, брошенную в подъезде в Новосибирске, приютила многодетная мама. Фото: "Моя Первомайка".

Стало известно, как сложилась судьба огромной черепахи, найденной в подъезде на Первомайке. Жильцов удивило испуганное животное, которое забилось в угол и не реагировало на происходящее. Они решили, что от черепахи кто-то избавился таким жестоким способом.

Как рассказала КП-Новосибирск лидер общественного движения «Моя Первомайка» Светлана Харузина, животное приютила многодетная мама. Молодая женщина, которая оказалась зоозащитницей, живет доме, где нашли черепашку. Она рассказала, что прошлый хозяин плохо следил за черепахой.

– У животного сломана передняя лапка, кожица пересохла, но теперь это в прошлом. Теперь у него все хорошо, его любят! Дети даже кличку ему дали... Черрик! - рассказала сибирячка, приютившая черепаху.

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