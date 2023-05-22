От нее решили избавиться: гигантскую черепаху нашли в подъезде в Новосибирске

Гигантскую сухопутную черепаху нашли в подъезде на Первомайке в Новосибирске. Фото: "Моя Первомайка" // ВКонтакте.

В Новосибирске жители одного из домов на КСМ в Первомайском районе нашли в подъезде гигантскую черепаху. Они опубликовали фотографию находки в соцсетях.

– Сообщение о черепахе появилось в одном из домовых чатов. На него сразу отреагировали жители. Скорее всего, кто-то подобрал черепаху. Хотя и в соцсетях желающих приютить ее было достаточно. Люди шутили, что черепаха сбежала, прошмыгнув через открытую дверь. Но, куда вероятнее, от нее просто решил избавиться бывший владелец, но отзывчивость жителей района впечатляет, – рассказала КП-Новосибирск лидер общественного движения «Моя Первомайка» Светлана Харузина.

Известно, что нашли черепаху на улице Березовой.

В соцсетях новосибирцы написали, что на фото – редкая сухопутная черепаха. Стоит такая, по их словам, не менее 5 тысяч рублей.

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