В новосибирском аэропорту Толмачево заметили самолет-фотоаппарат Ан-30

Самолет-фотоаппарат приземлился в Толмачево. Фото: предоставлено читателями
Самолет-фотоаппарат Ан-30 приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Снимок воздушного судна появился в группе NskPlanes в социальной сети «ВКонтакте».
Ан-30 – это самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Также он используется для дистанционного зондирования Земли.
Ан-30 – это самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Фото: скриншот из группы NskPlanes
Благодаря данным аэрофотосъемки местности, проводимой воздушным судном, составляют и обновляют географические карты. Кроме того, самолеты работают по заявкам определенных ведомств.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в небе над Новосибирском заметили пилотажную группу «Русские Витязи».
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