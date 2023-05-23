В новосибирском аэропорту Толмачево заметили самолет-фотоаппарат Ан-30

Самолет-фотоаппарат приземлился в Толмачево. Фото: предоставлено читателями

Самолет-фотоаппарат Ан-30 приземлился в новосибирском аэропорту Толмачево. Снимок воздушного судна появился в группе NskPlanes в социальной сети «ВКонтакте».

Ан-30 – это самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Также он используется для дистанционного зондирования Земли.

Ан-30 – это самолет воздушного наблюдения и аэрофотосъемки. Фото: скриншот из группы NskPlanes

Благодаря данным аэрофотосъемки местности, проводимой воздушным судном, составляют и обновляют географические карты. Кроме того, самолеты работают по заявкам определенных ведомств.

Ранее КП-Новосибирск писала, что в небе над Новосибирском заметили пилотажную группу «Русские Витязи».

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