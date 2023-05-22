В небе над Новосибирском заметили пилотажную группу «Русские Витязи»

Над Новосибирском пролетели восемь самолетов Су-30 и Су-35 пилотажной группы «Русские Витязи». Фото: Николай Енин

Над Новосибирском пролетели восемь самолетов Су-30 и Су-35 пилотажной группы «Русские Витязи». Их заметили в минувшие выходные. Как сообщил КП-Новосибирск фотограф-споттер Николай Енин, истребители совершали промежуточную посадку в Толмачево.

По словам Николая, «Русские Витязи» летят на авиавыставку LIMA-2023 в Малайзию. Речь идет о 16-той Международной выставке авиационно-космической и военно-морской техники. Пройдет она с 23 по 27 мая.

Истребители совершали промежуточную посадку в Толмачево. Фото: Николай Енин

− Чтобы туда долететь, истребителям нужны промежуточные посадки, одна из которых была в Толмачево. 19-го прилетели, на следующее утро улетели, − рассказал КП-Новосибирск фотограф-споттер. − Улетали из Толмачево красиво − тройками синхронно взмыли в небо, а крайний борт покачал крыльями.

Николай отметил, что «Русские Витязи» − первые, кто начал выступать на тяжелых истребителях с высшим пилотажем.

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