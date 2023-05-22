Новосибирцы стали скупать бытовую технику в 2023 году

Новосибирцы стали скупать бытовую технику. Фото: Олег УКЛАДОВ

Новосибирцы стали скупать бытовую технику. Такую статистику представили маркетплейсы: с начала года рост продаж составил 88% по сравнению с прошлым годом.

— Жители Новосибирской области чаще всего приходят за пылесосами и аксессуарами к ним — спрос на них вырос практически вдвое. На втором месте остается категория «Прочая кухонная техника», в которую входят электрические ножеточки, овощечистки, термометры, весы и другие сопутствующие товары. Рост в 2, 5 раза показали аксессуары и запчасти для крупной бытовой техники, — сообщает издание РБК-Новосибирск.

Специалисты также отмечают, что покупка запчастей для техники, вероятно, может быть связана с возросшей бережностью отношения к технике, чтобы работала она дольше. А еще, сибиряки стали отдавать предпочтение менее известным маркам техники в качестве альтернативы зарубежным брендам.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что жители Новосибирска стали в 3 раза чаще покупать фруктово-ягодные чаи в 2023 году. Черный чай в 3 раза чаще, чем зеленый. Продажи чая в пакетиках в 1,8 раз выше, чем рассыпного.

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