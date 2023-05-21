Жители Новосибирска стали в 3 раза чаще покупать фруктово-ягодные чаи в 2023 году

Больше всего они любят чай со вкусом апельсина и облепихи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

21 мая - Международный день чая. В честь этого праздника сервис доставки продуктов Сбермаркет проанализировал, какой чай предпочитали заказывать новосибирцы. Аналитики сопоставили продажи за январь-апрель 2022 года с аналогичным периодом в 2023 году.

В среднем новосибирцы покупают черный чай в 3 раза чаще, чем зеленый. Продажи чая в пакетиках в 1,8 раз выше, чем рассыпного.

Кроме того, новосибирцы стали за год в 2,6 раз чаще покупать фруктово-ягодный чай. На первом месте по продажам идет черный чай Nordic Tea со вкусом апельсина и облепиховым жмыхом. На втором месте —напиток того же производителя со вкусом клюквы с бадьяном и апельсином. На третьем месте — чай со вкусом апельсина с лемонграссом и клубникой.

20% покупают травяные чаи, и большей популярностью пользуются сборы из ромашки, мяты и шиповника. На четвертом и пятом месте – из смородины и чабреца.

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