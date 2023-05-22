Повсюду цветы: в мэрии показали, как украсят пешеходную улицу Ленина в Новосибирске

В прошлый раз улицу делали пешеходной зимой. Фото: Иван МАКЕЕВ

Вице-мэр и глава департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова показала, как должна будет выглядеть улица Ленина, когда ее сделают пешеходной.

Улицу поделят на четыре блока. Фото: Анна Терешкова/vk.com

— А вот такой будет улица Ленина в этом году. «Времена года» Новосибирска будут украшать нашу историческую улицу. Уверена, что нашим флористам и их коллегам удастся удивить новосибирцев и гостей города! — написала Анна Терешкова на своей странице ВКонтакте.

Локации будут выполнены в цветочном оформлении. Фото: Анна Терешкова/vk.com

Предполагается, что улицу поделят на четыре основных блока, каждый из которых будет посвящен определенному времени года. Украшения будут выполнены из цветов в соответствующей тематике и будут выглядеть, как арки. По бокам будут расположены летние кафе и другие активности.

Напомним, пешеходной улица будет с 3 июня до 3 июля. Перекроют участок дороги от площади Ленина до улицы Советской. Сделано это будет в связи с празднованием Дня города.

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