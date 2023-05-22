В Новосибирской области накопительную пенсию получили 230 жителей

В Новосибирской области 230 жителей получили накопительную часть пенсии. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Новосибирской области 230 жителей получили накопительную часть пенсии. Ее выдают женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60, если их работодатели отчисляли необходимые взносы.

Рассчитывать на деньги могут также женщины 1957-1966 и мужчины 1953-1966 годов рождения, если работодатель делал отчисления с 2002 по 2004 годы.

Выдать пенсию могут также в качестве единовременной или срочной выплаты. Или ее можно получать в течение всей жизни ежемесячно. Оформить выплату можно через «Госуслуги». Если накопления формируются в Социальном фонде РФ, то их назначат дистанционно через личный кабинет.

Напомним, в Новосибирской области в апреле 2023 года проиндексировали пенсии. С 1 апреля социальные пенсии и пенсии по гособеспечению проиндексированы на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года внеплановой индексации пенсий на 10%. Теперь средний размер пенсии по региону составляет 12 793,77 рубля. Выплаты получают 79,8 тысяч пенсионеров.

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