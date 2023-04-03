В Новосибирской области в апреле пересчитали размер пенсии. Фото: Даниил ОПАРИН

В Новосибирской области в апреле 2023 году 79,8 тысяч пенсионеров получат выплаты в новом формате.

— Это связано с тем, что с 1 апреля социальные пенсии и пенсии по гособеспечению проиндексированы еще на 3,3% в дополнение к проведенной в июне 2022 года внеплановой индексации пенсий на 10%, — пояснили в отделении Фонда пенсионного и социального страхования России по региону.

Размер индексации рассчитывается с учётом темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Индексация проводится раз в год — 1 апреля.

Социальные пенсии получают люди, которые не могут рассчитывать на установление страховой пенсии. Кроме того, эти пенсии устанавливаются гражданам с инвалидностью, у которых нет стажа, в том числе детям-инвалидам, и тем, кто потерял кормильца.

Средний размер социальной пенсии с учетом индексации в Новосибирской области составит 12 793,77 рубля.

Как пояснили в фонде, сильнее всего вырастет пенсия у участников Великой Отечественной войны и инвалидов вследствие военной травмы. Средние размеры их пенсий вместе со страховой (они являются по действующему законодательству получателями двух пенсий) составят 48,1 и 37,8 тысячи рублей соответственно.

Значительное увеличение коснется также социальных пенсий для детей-инвалидов и инвалидов с детства 1 группы: размер их пенсий с 1 апреля составит 20 601,41 рубля.

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