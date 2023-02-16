Пособия для детей и беременных в Новосибирске 2023: размер выплат, как получить

Пособия в Новосибирской области увеличились из-за повышения прожиточного минимума. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пособия для детей и беременных в Новосибирске выросли из-за увеличения прожиточного минимума до 16 054 рублей. Об этом сообщают в Социальном фонде России по Новосибирской области.

Таким образом, ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет в ранние сроки, составит 8027 рублей в месяц. Максимальная сумма пособия по расчету критериев нуждаемости – 16 054 рубля в месяц.

Единое пособие на детей от 8 до 17 лет ежемесячно составляет 7630,5 рублей, максимальная сумма – 15 261 рубль в месяц.

Ежемесячная выплата из средств материнского капитала – 15 261 рубль.

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