Как портал в другой мир: новосибирец сделал фантастические снимки туманности в созвездии Лебедя

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял туманность Серп в созвездии Лебедя. Фото: Алексей Поляков
Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял туманность Серп в созвездии Лебедя. Кадры получились по-настоящему фантастическими: посреди космоса будто бы открылся портал в другой мир.
Кадры вышли по-настоящему фантастическими. Фото: Алексей Поляков
— Снимал за городом, отъехав около 30 километров, на неделе пару раз выезжал и на этих выходных. Всего материала набралось на 16 с лишним часов, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.
Съемочного материала набралось на 16 часов. Фото: Алексей Поляков
Снимать небесные шедевры сибиряку удается при помощи специально телескопа. Недавно он также позволил пользователям сети полюбоваться на галактику «Глаз крокодила».
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