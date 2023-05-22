Как портал в другой мир: новосибирец сделал фантастические снимки туманности в созвездии Лебедя

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял туманность Серп в созвездии Лебедя. Фото: Алексей Поляков

Новосибирский астрофотограф Алексей Поляков заснял туманность Серп в созвездии Лебедя. Кадры получились по-настоящему фантастическими: посреди космоса будто бы открылся портал в другой мир.

Кадры вышли по-настоящему фантастическими. Фото: Алексей Поляков

— Снимал за городом, отъехав около 30 километров, на неделе пару раз выезжал и на этих выходных. Всего материала набралось на 16 с лишним часов, — рассказал КП-Новосибирск Алексей Поляков.

Съемочного материала набралось на 16 часов. Фото: Алексей Поляков

Снимать небесные шедевры сибиряку удается при помощи специально телескопа. Недавно он также позволил пользователям сети полюбоваться на галактику «Глаз крокодила».

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