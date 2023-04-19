Новосибирец сфотографировал в небе «Глаз крокодила»

Галактика М94 действительно напоминает глаз животного. Фото: предоставлено автором.

Новосибирский фотограф и астроном-любитель Алексей Поляков заснял комическую галактику — «Глаз крокодила». Он проехал больше двух часов, чтобы проверить новое место для съемок.

— Снимал в 136 километрах от города — недалеко от Сузуна. Выехал на разведку, так сказать, более «темных» мест, чем привычные 60 километров от Новосибирска. Пока удалось записать галактику в черно-белом формате. Цвет попробую доснять в пятницу — если будет хорошая погода, — рассказал КП-Новосибирск Алексей.

По словам астронома, галактика М94 получила название «Глаз крокодила» из-за очень необычной формы и характерной структуры. Этот космический объект удален от Земли на 16 миллионов световых лет.