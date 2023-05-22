В Новосибирске собаке Мухе, которую подкинули полицейским, нашли дом

Собаке Мухе, которую подкинули к отделу полиции в Кировском районе, нашли новый дом. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске собаке Мухе, которую подкинули к отделу полиции в Кировском районе, нашли новый дом. Ее заметили полицейские около здания: щенок сидела и тряслась от холода. Оставить малышку на улице правоохранители, оказавшиеся к тому же кинологами, не смогли. И забрали с собой.

За короткое время собачка, которую назвали Мухой в честь знаменитого Мухтара, уже успела подружиться с другими служебными собаками и выучить пару команд.

Теперь у Мухи новые хозяева. Фото: ГУ МВД по НСО

— О Мухе из соцсетей узнал бывший замкомандира взвода ППС, старший лейтенант полиции в отставке Данила, который еще недавно работал в Кировском отделе полиции и решил исполнить мечту своего 9-летнего сына Гриши, давно мечтавшего о собаке, — рассказали в областном МВД.

У мальчика есть старший брат Иван, который тоже любит животных. По случайному совпадению, супруга Данила работает в области ветеринарии. В семье уже живет кот британец по кличке Гарфилд, которому теперь точно не придется скучать.

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