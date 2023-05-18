«Будет хорошим охранником»: в Новосибирске ищут дом для щенка, которого подкинули к отделу полиции

В Новосибирске ищут дом для щенка, которого нашли около отдела полиции. Фото: ГУ МВД по НСО

В Новосибирске ищут дом для щенка, которого нашли около отдела полиции. Полицейские нашли его вечером в среду, 17 мая.

— Полицейский-кинолог старший сержант полиции Юлия Клячина и прапорщик полиции ППСП Ксения Жмуренко патрулировали территорию, когда заметили пушистый комочек около отдела полиции на улице Петухова. Щенок на вид около месяца оказался девочкой, дворняжкой: животное тряслось от холода. Увидев сотрудников полиции, малышка пошла в добрые руки, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Пушистый комочек не оставил равнодушными полицейских. Его принесли в отдел, согрели, накормили. За трогательные и мудрые глаза находку назвали Мухой — в честь главного полицейского пса Мухтара.

Очень бойкая и активная собачка, несмотря на свои небольшие размеры, уже успела подружиться со взрослыми служебными собаками Евой и Варгой — и даже немного поиграть с ней. И, конечно же, оказавшись в кругах кинологов, не могла не выучить несколько команд, как например «фу» или «дай лапу». Специалисты отметили, что она может стать неплохой охранной собакой.

Сейчас для собачки ищут новую семью. Всех, кто готова стать любящим хозяином для Мухи, просят сообщить об этом по телефону 8-999-304-01-04.

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