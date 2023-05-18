«Малышка тряслась от холода»: в отдел полиции Новосибирска подкинули щенка

Щенку 2 месяца. Фото: предоставлено героиней публикации.

В отделе полиции №8 Кировского района ищут неравнодушного, который примет в семью щенка дворняги. Малыша подкинули прямо к участку — рассказала Оксана Николаевна, знакомая с ситуацией.

— Ее подкинули к отделу. Вчера утром щенка обнаружили. Малышка сидела и тряслась от холода. Ее занесли в помещение покормили. Но помещение служебное, и животных держать нельзя, — объяснила она.

Животное нельзя оставить в отделе — если нового хозяина не найдут за день, собаку придется выпустить. Щенку около 2 месяцев, его готовы даже привезти новому хозяину.

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