Заброшенный памятник героям Великой Отечественной войны возмутил журналиста под Новосибирском

Памятник требует капитального ремонта. Фото: Алексей КУДИНОВ

Новосибирский тележурналист Алексей Кудинов нашел заброшенный памятник героям ВОВ под Новосибирском. Жители коттеджного поселка Озерный рассказали, что памятник находится возле остановки «кп Березки».

- Я сегодня утром там был на съёмках. Делал репортаж о том, как снимают кино в заброшенной военной части. Прямо рядом с дорогой обнаружил вот этот монумент. Очень интересный. Может быть, конечно, типовой. но я таких нигде не встречал. Находится в плачевном состоянии, - сообщил КП-Новосибирск тележурналист Алексей Кудинов.

Тележурналист уточнил, что видел памятник еще 10-12 лет назад. Тогда, по словам Алексея, он был в достойном виде, за ним ухаживали.

Об увиденном журналист рассказал и в соцсетях. Комментаторы призвали найти владельцев памятника и обратиться к ним с просьбой привести монумент в порядок.

Напомним, в конце 2022 года в новосибирском Военном городке отреставрировали памятник 85-й Ленинградско-Павловской дивизии. Памятник разрушился, и местные жители обратились к главе СКР Александру Бастрыкину. Он поручил возбудить уголовное дело. После чего мемориал начали реставрировать. Официальное открытие памятника состоялось 18 января 2023 года.

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