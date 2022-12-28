В Новосибирске отремонтировали памятник в Военном городке после вмешательства Бастрыкина

В Новосибирске обновили мемориал героям ВОВ. Фото: MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск.

В новосибирском Военном городке отреставрировали памятник 85-й Ленинградско-Павловской дивизии. Фотографии опубликовали в группе «MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

В годы Великой Отечественной войны это подразделение освободило от фашистских захватчиков более 700 населенных пунктов, участвовало в прорыве блокады Ленинграда. Военнослужащие дивизии уничтожили более 19 тысяч вражеских солдат и офицеров. Соединение наградили орденом Боевого красного знамени.

Мемориал стал ярким и обрел более современный вид. Фото: MC17 Live (Военный городок №17(№1). Новосибирск.

Напомним, памятник разрушился, и местные жители обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Он поручил возбудить уголовное дело. После этого мемориал начали реставрировать. Официальное открытие памятника состоится 18 января 2023 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber