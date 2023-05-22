В Новосибирской области на 40% выросло количество случаев присасывания клещей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Новосибирской области в сравнении с прошлым годом на 40% увеличилось количество пострадавших от присасывания клещей. Только за прошлую неделю за медпомощью обратились 1600 человек. У 35 из них был обнаружен клещевой энцефалит.

- Всего с начала эпидсезона с укусами клеща обратились 2220 жителей области, - рассказал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов на оперативном совещании 22 мая. - Это связано прежде всего с теплой погодой.

Ранее КП-Новосибирск публиковала список мест и адреса пунктов помощи при укусе клеща в Новосибирске.

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